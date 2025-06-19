На Дону спрос на речные круизы удвоился за год

Популярность речных маршрутов отражает общероссийскую тенденцию. Водным транспортом в стране за год воспользовались 11,3 млн пассажиров — на 6,4% больше, чем в 2023 году. Количество круизных направлений превысило 400, что расширяет географию путешествий и делает водный туризм более доступным, поясняют в сообщении.