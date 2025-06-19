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Москва внедрит искусственный интеллект в градостроительную сферу

Это позволит ускорить проектирование, а также повысит прозрачность операций и точность принимаемых решений.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума Правительство Москвы и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения технологий искусственного интеллекта в градостроительство. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Соглашение предусматривает взаимодействие в области информационного моделирования и автоматизированного проектирования с применением искусственного интеллекта.

«Внедрение искусственного интеллекта в градостроительство способствует оптимизации процессов, повышению качества и прозрачности работы в этой сфере. Это часть масштабной трансформации строительной отрасли. Реализация этого соглашения позволит внедрить технологии искусственного интеллекта в процессы градостроительного планирования и предоставления услуг в сфере строительства. Совместная работа со Сколтехом усилит научно-технический потенциал столицы и обеспечит ее устойчивое развитие через интеграцию образования, науки и практики городского планирования», — рассказал Владимир Ефимов.

Ключевую роль будет играть Центр искусственного интеллекта в градостроительстве, подведомственный столичному Департаменту градостроительной политики. С 2024 года он занимается изучением потребностей всех участников строительного процесса и горожан, разрабатывает и внедряет инновационные решения для различных задач этой сферы. За это время его специалисты создали шесть сервисов по оптимизации строительного процесса, в том числе «Квартирографию», которая автоматически генерирует планировочные решения для нового жилья, а также «Цифровой нормоконтроль», увеличивающий скорость проверки проектной и рабочей документации вдвое.

«В ближайших планах — запуск новой разработки и масштабирование специализированных сервисов на базе искусственного интеллекта. Это, в частности, проверка корректности заполнения московской строительной системы классификаторов на основе данных цифровой информационной модели и автоматическая сверка атрибутивных данных элементов цифровой информационной модели с актуальными нормативно-правовыми требованиями», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Внедрение искусственного интеллекта в градостроительство позволит ускорить процессы проектирования и контроля и повысит точность принимаемых решений. Благодаря сотрудничеству с ведущими научными центрами столица продолжает укреплять свои позиции в области цифровизации городского планирования и строительства.

Ректор Сколковского института науки и технологий и академик Российской академии наук Александр Кулешов отметил, что за плечами специалистов учреждения большой опыт успешного внедрения сервисов на базе искусственного интеллекта. Особое внимание в этой работе уделяют объединению фундаментальных исследований и прикладных задач.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что город реализует около 100 проектов с использованием искусственного интеллекта в транспорте, здравоохранении, образовании, строительстве и других сферах городского хозяйства.

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