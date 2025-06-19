Москва внедрит искусственный интеллект в градостроительную сферу

Ключевую роль будет играть Центр искусственного интеллекта в градостроительстве, подведомственный столичному Департаменту градостроительной политики. С 2024 года он занимается изучением потребностей всех участников строительного процесса и горожан, разрабатывает и внедряет инновационные решения для различных задач этой сферы. За это время его специалисты создали шесть сервисов по оптимизации строительного процесса, в том числе «Квартирографию», которая автоматически генерирует планировочные решения для нового жилья, а также «Цифровой нормоконтроль», увеличивающий скорость проверки проектной и рабочей документации вдвое.