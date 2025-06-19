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В Самаре на ряде рейсов маршрутки заменят на автобусы

Незадолго до этого жители этих районов жаловались главе региона на неудовлетворительную работу перевозчика.

На заседании Правительства Самарской области 18 июня утвердили изменения в нормативные акты, которые позволят перераспределить средства министерства транспорта и направить финансы на организацию регулярных пассажирских перевозок в поселках Смышляевка, Петра Дубрава и Южный город.

«Нерегулируемое сообщение на этих маршрутах будет постепенно дополняться и замещаться регулируемыми пассажирскими рейсами, а маршрутки заменят более удобные и просторные автобусы», — пояснил Михаил Смирнов. Изменения коснутся 124, 268, 396, 401 и 480 маршрутов. Кроме того, часть средств будет направлена на организацию водных перевозок «Самара — Рождествено».