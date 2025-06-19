В Волгограде за неделю подорожали все виды топлива

В Волгограде после небольшой передышки снова начали расти цены на топливо. За неделю на волгоградских АЗС подорожали все виды нефтепродуктов. Сильнее всего — сразу на 19 копеек за литр — подскочила стоимость 92-го и 95-го бензина, сообщает Волгоградстат по итогам недельного мониторинга.
По информации на 18 июня 2025 года дизельное топливо в регионе в среднем стало стоить 68 рублей 48 копеек, цена за неделю подросла на 8 копеек. АИ-92 продают за 57 рублей 48 копеек, АИ-95 за 63 рубля 87 копеек. Обе марки прибавили в цене 19 копеек. АИ-98 подорожал на 15 копеек за литр, последняя зафиксированная Волгоградстатом цена — 85 рублей 25 копеек.