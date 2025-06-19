В Волгограде за неделю подорожали все виды топлива

В Волгограде после небольшой передышки снова начали расти цены на топливо. За неделю на волгоградских АЗС подорожали все виды нефтепродуктов. Сильнее всего — сразу на 19 копеек за литр — подскочила стоимость 92-го и 95-го бензина, сообщает Волгоградстат по итогам недельного мониторинга.