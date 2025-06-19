В Самаре появится сухой фонтан в Парке Победы в виде Адмиралтейской звезды

Форма звезды задействуют и в искусственном водоеме: эту конструкцию задействуют в переливе воды. Сейчас на озере убирают старые откосы. Потом подрядчики займутся гидроизоляцией и новыми откосами. До конца лета в парке обещают отремонтировать пешеходные дорожки, установить пандусы, ограждения и другие малые архитектурные формы.