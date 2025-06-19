Новое химическое производство запустили в Дзержинске

Согласно информации, предприятие ООО «Монамин» выпустило первые партии диметилэтаноламина (ДМЭА) с массовой долей основного вещества 99,9%. Компания является единственной в стране, которая выпускает данное вещество. Его применяют в производстве линолеума, теплоизоляционных материалов, веществ для очистки воды, а также в лакокрасочной, фармацевтической и текстильной промышленности.