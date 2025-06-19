Новое химическое производство запустили в Дзержинске

Резидент нижегородской ОЭЗ «Кулибин» начал производство импортозамещающей химической продукции. Об этом сообщила Корпорация развития Нижегородской области.
Согласно информации, предприятие ООО «Монамин» выпустило первые партии диметилэтаноламина (ДМЭА) с массовой долей основного вещества 99,9%. Компания является единственной в стране, которая выпускает данное вещество. Его применяют в производстве линолеума, теплоизоляционных материалов, веществ для очистки воды, а также в лакокрасочной, фармацевтической и текстильной промышленности.
По словам гендиректора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, химия является основным направлением деятельности особой экономической зоны. На площадке создаются все необходимые условия, чтобы инвесторы могли открыть здесь производство востребованной продукции.
Ранее эта же компания открыла на территории ОЭЗ «Кулибин» производство алкилэтаноламинов. Объем инвестиций в проект составил 2,8 млрд рублей, на предприятии было создано 51 рабочее место.