Предпринимателю из Усолья запретили выезд из России из-за долгов по налогам более 7 млн

Усольский городской суд запретил предпринимательнице выезд из страны из-за долгов по налогам более 7,9 млн рублей. Судебные приставы завели исполнительное производство, которое было передано должнику в январе 2025 года. Однако местная жительница не погасила добровольно задолженность в срок, а также не представила доказательство уважительных причин, по которым требование не было исполнено, пишет ИА IrkutskMedia.