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Предпринимателю из Усолья запретили выезд из России из-за долгов по налогам более 7 млн

Женщина не погасила задолженность в установленный срок.

Источник: IrkutskMedia.ru

Усольский городской суд запретил предпринимательнице выезд из страны из-за долгов по налогам более 7,9 млн рублей. Судебные приставы завели исполнительное производство, которое было передано должнику в январе 2025 года. Однако местная жительница не погасила добровольно задолженность в срок, а также не представила доказательство уважительных причин, по которым требование не было исполнено, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области, женщина не явилась на судебное заседание. Суд установил, что размер задолженности составил 7 992 219 рублей. В связи с этим суд удовлетворил требование и установил временное ограничение на выезд за рубеж до исполнения обязательств по исполнительному производству. Решение не вступило в законную силу.

Ранее агентство сообщало, что житель Иркутской области накопил внушительный долг по штрафам за нарушение ПДД и лишился права выезжать за пределы страны. Задолженность иркутянина достигла 100 тысяч рублей. Мужчина игнорировал все просьбы сотрудников оплатить штрафы. Судебный пристав ограничил должнику возможность выезда из РФ.