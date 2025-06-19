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Новую концессионную трамвайную линию показали на ПМЭФ-2025

На петербургском стенде ПМЭФ-2025 презентовали трамвайную линию от Пушкина до перспективного кампуса «Территория развития СПбГУ». Инвестором называют «АБЗ-1».

Направление (на схеме обозначено желтым) есть на схеме, которую показали губернатору Петербурга во время обхода 19 июня. По сути, это продолжение линии «Купчино — Шушары — Славянка» (на схеме красным) — вдоль Северской улицы, Ям-Ижорского шоссе и до трассы ВСМ. Инвестор тот же — ГК «АБЗ-1»; она же подавала частную концессионную инициативу на продление этой линии до «Пулково» вместе с «Газпромбанком».

Линию рассматривают как способ развития Славянки и застраиваемых территорий «Детскосельского». Среди целей — связь между кампусом СПбГУ и НТЦ «Невская дельта», перспектива для сообщения Пушкина и Колпино, а также интеграция различных видов транспорта — включая железнодорожные платформы и перспективную линию метро (на схеме ниже — красным пунктиром).