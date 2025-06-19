Новый путепровод соединит Фрунзенский и Невский районы

В Петербурге появится новый путепровод в створе улицы Салова — он соединит Фрунзенский и Невский районы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Соглашение о его строительстве подписали 19 июня на ПМЭФ-2025 власти города и компания «Платная дорога Северной столицы». Путепровод станет частью будущей магистрали, соединяющей проспект Стачек с проспектом Энергетиков, включая мост через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай.
— Конструкция будет перекинута через железнодорожные пути Московского направления и войдет в состав масштабного проекта хорды от Благодатной улицы до Дальневосточного проспекта, — уточняется в сообщении.
Планируемый объект улучшит связность районов, повысит пропускную способность улично-дорожной сети и поможет разгрузить центр города от транзитного транспорта. Проект предполагает объединение существующих фрагментов уличных магистралей и создание полноценного транспортного коридора для движения по широтной оси.