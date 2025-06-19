Новый путепровод соединит Фрунзенский и Невский районы

Соглашение о его строительстве подписали 19 июня на ПМЭФ-2025 власти города и компания «Платная дорога Северной столицы». Путепровод станет частью будущей магистрали, соединяющей проспект Стачек с проспектом Энергетиков, включая мост через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай.