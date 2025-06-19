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Уральская фирма «Практика» вложит 7,3 млрд рублей в жилищное развитие Самарской области

На Петербургском международном экономическом форуме, где представлена и Самарская область, идут переговоры с несколькими крупными компаниями.

На Петербургском международном экономическом форуме, где представлена и Самарская область, идут переговоры с несколькими крупными компаниями. Одна из них — «Практика».

«Практика» — уральская компания, которая занимается строительством. Их представители хотят развернуть деятельность на территории нашей области.

Соглашение о сотрудничестве было подписано на ПМЭФ между главой минстроя Самарской области Александром Фоминым и директором «Практики» Александром Невмержицким.

По контракту, фирма инвестирует в жилищное строительство Самарской области 7,35 млрд рублей до 2025 года.

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