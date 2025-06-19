Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Алматинские Электрические Станции» оштрафованы на Т4,4 млрд

Алматы. 19 июня. КазТАГ — АО «Алматинские Электрические Станции» (АлЭС) оштрафовано на Т4,4 млрд, сообщает пресс-служба агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

Источник: 2gis.kz

«По результатам расследования в отношении АО “АлЭС” возбуждено дело об административном правонарушении. Суд вынес постановление о привлечении АО “АлЭС” к административной ответственности в виде штрафа в размере Т4,4 млрд», — говорится в сообщении в четверг.

Расследование в отношении АлЭС по признакам злоупотребления доминирующим положением провел департамент АЗРК.

«АО “АлЭС”, вопреки отсутствию городских электрических сетей на территории индустриальной зоны, обязывало энергоснабжающую организацию приобретать электрическую энергию с дополнительной услугой передачи по сетям аффилированной энергопередающей организации», — пояснили антимонополисты.