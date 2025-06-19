«Алматинские Электрические Станции» оштрафованы на Т4,4 млрд

«По результатам расследования в отношении АО “АлЭС” возбуждено дело об административном правонарушении. Суд вынес постановление о привлечении АО “АлЭС” к административной ответственности в виде штрафа в размере Т4,4 млрд», — говорится в сообщении в четверг.
Расследование в отношении АлЭС по признакам злоупотребления доминирующим положением провел департамент АЗРК.
«АО “АлЭС”, вопреки отсутствию городских электрических сетей на территории индустриальной зоны, обязывало энергоснабжающую организацию приобретать электрическую энергию с дополнительной услугой передачи по сетям аффилированной энергопередающей организации», — пояснили антимонополисты.