Старовойт рассказал о работе над проектированием ВСМ Москва — Петербург

«Мы, действительно, работаем как одна команда, и тот объем материалов, который рассматривается нашими коллегами, беспрецедентный. И я уверен, что мы получим эффекты, в том числе применяя основные инженерные решения, которые сегодня есть. Ну и, конечно, это наука и кадры», — добавил министр.