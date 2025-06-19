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Старовойт рассказал о работе над проектированием ВСМ Москва — Петербург

Министр транспорта Старовойт: проектирование ВСМ Москва — Петербург завершается.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург завершается, проект находится на стадии выхода из Главгосэкспертизы, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Сегодня у нас завершается проектирование, работают проектные институты, большие команды специалистов. Мы находимся на стадии выхода из Главгосэкспертизы», — сказал Старовойт, выступая на сессии ПМЭФ «Высокоскоростное движение — точки роста экономики будущего».

Он поблагодарил коллег из Минстроя и государственной экспертизы.

«Мы, действительно, работаем как одна команда, и тот объем материалов, который рассматривается нашими коллегами, беспрецедентный. И я уверен, что мы получим эффекты, в том числе применяя основные инженерные решения, которые сегодня есть. Ну и, конечно, это наука и кадры», — добавил министр.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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