Ремонт дорожных объектов в Новосибирске находится на личном контроле мэра

— Ремонт дорог в Новосибирске в этом году разбит на два этапа. Первым этапом мы законтрактовали 20 объектов. Работа по ним идет полным ходом — 11 участков дорог уже отремонтированы. На втором — будем ремонтировать еще 18 участков дорог. Конкурсные процедуры завершены — контракты будут подписаны до конца июня, — рассказал глава города.