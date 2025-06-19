Ремонт дорожных объектов в Новосибирске находится на личном контроле мэра

— Ремонт дорог в Новосибирске в этом году разбит на два этапа. Первым этапом мы законтрактовали 20 объектов. Работа по ним идет полным ходом — 11 участков дорог уже отремонтированы. На втором — будем ремонтировать еще 18 участков дорог. Конкурсные процедуры завершены — контракты будут подписаны до конца июня, — рассказал глава города.
На эти цели направят 2,5 млрд рублей, включая один миллиард рублей, который был выделен Новосибирску из областного бюджета.
Максим Кудрявцев отметил, что лично еженедельно контролирует ход работ на объектах.
Улица Пархоменко — один из важных дорожных объектов этого года. Жители Троллейного жилмассива и ближайших микрорайонов давно ждали ее ремонта. Как отметили в пресс-центре мэрии, нарекания вызывало состояние дорожного полотна с выбоинами и вспученными участками, после осадков часть дороги уходила под воду. Муниципальная программа позволила найти решение этой многолетней проблемы.
На улице Пархоменко ведется ремонт двух участков относительно небольшой протяженности — почти 600 метров. Это участки от ул. Ватутина до ул. Римского-Корсакова и от ул. Новосибирской до дома № 134 на ул. Пархоменко. По контракту дорога должна быть сдана 1 сентября, но подрядчик намерен завершить работы досрочно.
— Подрядчик идет с опережением графика. Есть уверенность, что к середине июля объект полностью сдадим, — сказал мэр.
Генеральный директор подрядной организации «Дорсиб плюс» Дмитрий Харланов доложил мэру, что после завершения ремонта вопрос с водоотведением должен быть закрыт.
Тем временем.
30 июня планируется подписать контракты с подрядчиками, которые будут выполнять работы на 18 участках, дополнительно включенных в перечень объектов ремонта. В их числе — ключевые магистрали города. Экономия, полученная в ходе конкурсных процедур, позволит включить в план дорожного ремонта еще ряд участков городских магистралей.