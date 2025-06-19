Юрий Слюсарь: Ростовская область и «Росатом» подписали соглашение

Сегодня, 19 июня, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поставили подписи под протоколом о реализации соглашения.
«Мы договорились с госкорпорацией “Росатом” о серьезной работе, которая позволит заметно улучшить ситуацию в Волгодонске — и в социальной сфере, и в целом повысит качество жизни горожан. Хорошо, что площадка ПМЭФ помогает нам решать не только инвестиционные задачи, которые укрепляют экономику региона, но и — важные социальные вопросы развития донских городов, о чем нас просят жители», — прокомментировал подписанный протокол Юрий Слюсарь.
По протоколу, в ближайшие три года, с 2025 по 2027, в Волгодонске на обновление школ и детских садов, развитие культуры, модернизацию здравоохранения, капитальный ремонт дорог, благоустройство общественных зон, оборудование спортивных площадок и создание мастер-плана развития города будет выделено около 3,2 миллиарда рублей. Финансирование обеспечат как бюджетные средства, так и внебюджетные инвестиции.
«Подписание протокола — важный шаг по планомерному развитию Волгодонска как современного и комфортного для жизни города. Мы уверены, что совместная работа с правительством Ростовской области позволит не только реализовать масштабные инфраструктурные проекты, но и создать дополнительные условия для социального развития, повышения качества жизни жителей», — отметил Алексей Лихачев.