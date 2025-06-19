Юрий Слюсарь: Ростовская область и «Росатом» подписали соглашение

«Мы договорились с госкорпорацией “Росатом” о серьезной работе, которая позволит заметно улучшить ситуацию в Волгодонске — и в социальной сфере, и в целом повысит качество жизни горожан. Хорошо, что площадка ПМЭФ помогает нам решать не только инвестиционные задачи, которые укрепляют экономику региона, но и — важные социальные вопросы развития донских городов, о чем нас просят жители», — прокомментировал подписанный протокол Юрий Слюсарь.