Жилищные сертификаты для детей-сирот ввели в Нижегородской области

Напомним, в отличие от федеральной программы, для получения сертификата в рамках региональной меры будет учитываться общий доход всей семьи, а не только личный доход на уровне прожиточного минимума. При этом в расчет будут приниматься не только заработные платы, но и социальные выплаты, такие как пенсии, пособия, стипендии и другие источники дохода.