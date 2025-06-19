Жилищные сертификаты для детей-сирот ввели в Нижегородской области

Напомним, в отличие от федеральной программы, для получения сертификата в рамках региональной меры будет учитываться общий доход всей семьи, а не только личный доход на уровне прожиточного минимума. При этом в расчет будут приниматься не только заработные платы, но и социальные выплаты, такие как пенсии, пособия, стипендии и другие источники дохода.
Сертификат будет доступен нижегородцам с 18 лет.
Размер выплаты будет определяться, исходя из расчета 30 квадратных метров по средней рыночной стоимости жилья в регионе. Таким образом, сумма, предусмотренная в рамках областной программы, составит 3,71 млн рублей. Федеральная норма при этом сохраняется.