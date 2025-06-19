«Автотор» планирует вложить в новые заводы в Калининградской области более 30 млрд рублей

«Автотор» заключил специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом России и правительством Калининградской области также в 2019 году. По его условиям холдинг инвестировал около 30 миллиардов рублей в развитие своего производства и углубление локализации. В 2023 году бывший губернатор Антон Алиханов говорил, что предприятие планирует взять на себя новые обязательства до 100 миллиардов.