«Автотор» планирует вложить в новые заводы в Калининградской области более 30 млрд рублей

«Автотор» планирует вложить в новые заводы в Калининградской области более 30 миллиардов рублей. Власти подписали с холдингом соглашение о партнёрстве в развитии автопрома. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Соглашение подписали губернатор Алексей Беспрозванных и президент «Автотор Холдинг» Денис Пак на Петербургском экономическом форуме. Оно предполагает партнёрство в развитии автомобилестроения и производства автокомпонентов.
Показатели «Автотора» напрямую отражаются на «самочувствии» калининградской обрабатывающей промышленности. Это один из крупнейших инвесторов и работодателей нашего региона. Новое соглашение охватывает проекты общей стоимостью свыше 30 миллиардов рублей. Их реализация значительно повысит конкурентоспособность региона в сфере автомобилестроения, даст импульс для развития смежных отраслей, — заявил Беспрозванных.
Документ предусматривает развитие мощностей по выпуску автокомпонентов и их частей, а также обеспечение предприятий сырьём, материалами, комплектующими и инженерной инфраструктурой. Проект включает создание заводов чёрного и цветного литья с механической обработкой, прессово-кузнечного цеха, линий по производству двигателей внутреннего сгорания, рулевых систем управления, тормозных систем и другого.
На предприятиях намерены создать новые рабочие места для специалистов различных квалификаций. Для этого холдинг будет развивать программы подготовки кадров с местными вузами.
«Автотор» заключил специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом России и правительством Калининградской области также в 2019 году. По его условиям холдинг инвестировал около 30 миллиардов рублей в развитие своего производства и углубление локализации. В 2023 году бывший губернатор Антон Алиханов говорил, что предприятие планирует взять на себя новые обязательства до 100 миллиардов.