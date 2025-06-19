В мэрии Калининграда назвали сроки сдачи дублёра автодорожного моста

Строители готовы выполнить задачу быстрее, если будет опережающее финансирование. В этом году, по словам Майорова, выделено 1,15 млрд рублей, при этом подрядчик готов освоить ещё 4,3 млрд, а в 2026-м — ещё порядка 3,5 млрд. В этом случае стройка ограничится будущим годом.