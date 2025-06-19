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В мэрии Калининграда назвали сроки сдачи дублёра автодорожного моста

На этот год выделили 1,1 миллиарда рублей.

Завершить строительство автомобильного дублёра двухъярусного моста планируют в октябре 2026 года. Об этом сообщил руководитель предприятия «Городское дорожное строительство и ремонт» Дмитрий Майоров на профильной комиссии горсовета в четверг, 19 июня.

По словам чиновника, сейчас готовность объекта составляет 39%. Первоначальные сроки реализации объекта были обозначены четвёртым кварталом 2025 года. Однако в апреле представитель подрядчика обратил внимание губернатора, что финансирование объекта рассчитано до 2029-го.

Строители готовы выполнить задачу быстрее, если будет опережающее финансирование. В этом году, по словам Майорова, выделено 1,15 млрд рублей, при этом подрядчик готов освоить ещё 4,3 млрд, а в 2026-м — ещё порядка 3,5 млрд. В этом случае стройка ограничится будущим годом.

Вопрос пересмотра сроков выделения средств планируется решать с правительством России.

Губернатор подтвердил, что готов обратиться в Правительство РФ с просьбой о смещении сроков финансирования.