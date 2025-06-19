Белозеров рассказал об эффекте от строительства ВСМ Москва — Петербург

«Еще одна проблема. Мы не можем на сегодняшний момент проехать из регионов, которые находятся за Москвой, это Свердловск, Пермь, огромное количество регионов, сюда, к нам, на Балтику, в регионы сюда, в Карелию, во Псков, Ленинградскую область. Почему? Все провозные способности исчерпаны. И нужно увеличивать пропускные способности для грузов», — сказал Белозеров, выступая на сессии ПМЭФ «Высокоскоростное движение — точки роста экономики будущего».