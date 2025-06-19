Нацбанк Казахстана прекращает чеканку монет 1 и 2 тенге

— Чеканить дополнительные монеты в 1 и 2 тенге мы не будем. Те, что уже находятся в обращении, останутся в ходу, изъятие не планируется. Однако тратить средства на их дальнейший выпуск мы считаем нецелесообразным, — отметил глава Нацбанка.