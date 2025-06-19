«Завод Продмаш» построит в Самаре новый корпус в рамках соглашения с руководством области

Речь идет о строительстве нового корпуса завода. Там планируют запустить производство изделий из металлов и композитных материалов, которые востребованы в дорожном и промышленном строительстве, энергетике и агропромышленном комплексе, и без которых нельзя представить современную городскую инфраструктуру.