Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Завод Продмаш» построит в Самаре новый корпус в рамках соглашения с руководством области

Самарское предприятие по изготовлению металлоконструкций «Завод Продмаш» будет расширять производство.

Самарское предприятие по изготовлению металлоконструкций «Завод Продмаш» будет расширять производство. Об этом стало известно сегодня, 19 июня, в ходе Петербургского экономического форума.

На площадке ПМЭФ-2025 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор ОАО «Завод Продмаш» пописали соглашение.

В рамках подписанного документа предприятие реализует инвестиционный проект, который позволит расширить производство и увеличить количество рабочих мест.

Речь идет о строительстве нового корпуса завода. Там планируют запустить производство изделий из металлов и композитных материалов, которые востребованы в дорожном и промышленном строительстве, энергетике и агропромышленном комплексе, и без которых нельзя представить современную городскую инфраструктуру.

"Строительство такого объекта позволит нашему региону укрепить собственную производственную базу, сделать шаг в развитии высокотехнологичного машиностроения.

Правительство Самарской области готово оказать всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта", — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.