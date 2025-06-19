«Завод Продмаш» построит в Самаре новый корпус в рамках соглашения с руководством области

Самарское предприятие по изготовлению металлоконструкций «Завод Продмаш» будет расширять производство. Об этом стало известно сегодня, 19 июня, в ходе Петербургского экономического форума.
На площадке ПМЭФ-2025 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор ОАО «Завод Продмаш» пописали соглашение.
В рамках подписанного документа предприятие реализует инвестиционный проект, который позволит расширить производство и увеличить количество рабочих мест.
Речь идет о строительстве нового корпуса завода. Там планируют запустить производство изделий из металлов и композитных материалов, которые востребованы в дорожном и промышленном строительстве, энергетике и агропромышленном комплексе, и без которых нельзя представить современную городскую инфраструктуру.
"Строительство такого объекта позволит нашему региону укрепить собственную производственную базу, сделать шаг в развитии высокотехнологичного машиностроения.
Правительство Самарской области готово оказать всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта", — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.