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На ПМЭФ представили голосовую оплату счетов через умную колонку

На ПМЭФ-2025 показали прототип технологии, позволяющей оплачивать счета голосом с помощью умной колонки через систему быстрых платежей. Об этом сообщает ТАСС.

Устройство выполняет операцию по голосовой команде — сначала запрашивает данные по счетам, затем производит оплату. Для использования сервиса необходимо заранее привязать банковский счёт через мобильное приложение.

Пока система работает только для оплаты мобильной связи, но в будущем разработчики обещают добавить возможность погашения счетов за ЖКУ, электроэнергию, детский сад и другие повседневные расходы.

По словам представителей проекта, новая функция вписывается в стратегию развития повседневных финансовых сервисов с акцентом на простоту и удобство.