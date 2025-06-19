На ПМЭФ представили голосовую оплату счетов через умную колонку

Устройство выполняет операцию по голосовой команде — сначала запрашивает данные по счетам, затем производит оплату. Для использования сервиса необходимо заранее привязать банковский счёт через мобильное приложение.
Пока система работает только для оплаты мобильной связи, но в будущем разработчики обещают добавить возможность погашения счетов за ЖКУ, электроэнергию, детский сад и другие повседневные расходы.
По словам представителей проекта, новая функция вписывается в стратегию развития повседневных финансовых сервисов с акцентом на простоту и удобство.