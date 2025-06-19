Глава РФПИ напомнил о влиянии Путина, Трампа и бен Салмана на рынок нефти

С 1 мая добыча была снижена на 9,7 млн барр. в сутки сроком на два месяца. Затем сокращение должно было постепенно уменьшаться: до 7,7 млн барр. во втором полугодии 2020 года и до 5,8 млн — с начала 2021-го. Сделка была рассчитана до мая 2022 года.