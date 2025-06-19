Пользователи мессенджера Max смогут переводить деньги через СБП

«Мы уже провели первые технические работы. По мере подключения банков-участников СБП к проекту мы собираемся запустить это решение для повседневного использования. И уже в этом году пользователи отечественного мессенджера Mах смогут переводить своим знакомым и близким деньги в открытом чате в несколько “кликов”. Процесс перевода через СБП будет быстрым и безопасным», — прокомментировал он.