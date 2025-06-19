Пользователи мессенджера Max смогут переводить деньги через СБП

Компании протестируют переводы с использованием СБП на платформе Max. А в дальнейшем клиенты разных банков смогут переводить деньги друг другу в Max.
Как отметил Дубынин, пилотирование решения и первые переводы со счета на счет в рамках совместного проекта будут запущены в начале июля 2025 года.
«Мы уже провели первые технические работы. По мере подключения банков-участников СБП к проекту мы собираемся запустить это решение для повседневного использования. И уже в этом году пользователи отечественного мессенджера Mах смогут переводить своим знакомым и близким деньги в открытом чате в несколько “кликов”. Процесс перевода через СБП будет быстрым и безопасным», — прокомментировал он.
«Возможность оперативно и комфортно осуществлять денежные переводы — актуальна для российских пользователей. Мы видим запрос на интеграцию платежных решений в нашу цифровую платформу. Уверен, что, объединив технологический опыт НСПК и VK, мы сможем создать для пользователей MАХ востребованное, надежное и удобное решение», — добавил Кириенко.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
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