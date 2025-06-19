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Новый БПЛА разработают в Петербурге

«Научно-производственное предприятие “Радар ммс” приступило к разработке беспилотного летательного аппарата с максимальной взлетной массой до 750 килограммов в рамках государственного научного исследовательско-конструкторского проекта.

Эту информацию озвучил генеральный директор предприятия Иван Анцев в интервью агентству ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума-2025.

Анцев подчеркнул, что новая беспилотная система будет иметь полезную нагрузку весом до 150 кг и предусматривает создание как самого дрона, так и сопутствующих комплектующих, включающих автоматизированную наземную инфраструктуру. Благодаря этому комплексу станет возможной эксплуатация легких электрических аппаратов без участия оператора. Генеральный директор добавил, что данная технология найдет применение преимущественно в сфере доставки грузов и логистики.

Форум проходит ежегодно в Северной столице России и продлится с 18 по 21 июня. Основная тема обсуждения на ПМЭФ-2025 звучит как «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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