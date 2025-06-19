Новый БПЛА разработают в Петербурге

Эту информацию озвучил генеральный директор предприятия Иван Анцев в интервью агентству ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума-2025.
Анцев подчеркнул, что новая беспилотная система будет иметь полезную нагрузку весом до 150 кг и предусматривает создание как самого дрона, так и сопутствующих комплектующих, включающих автоматизированную наземную инфраструктуру. Благодаря этому комплексу станет возможной эксплуатация легких электрических аппаратов без участия оператора. Генеральный директор добавил, что данная технология найдет применение преимущественно в сфере доставки грузов и логистики.
Форум проходит ежегодно в Северной столице России и продлится с 18 по 21 июня. Основная тема обсуждения на ПМЭФ-2025 звучит как «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».