Зарплаты в Татарстане выросли до 83 тысяч рублей

Наибольшее количество открытых позиций — в промышленности (12,7 тысячи), здравоохранении, образовании и строительстве (по 5 тысяч в каждой отрасли). Особенно востребованы водители, сборщики и медицинские работники. За последние шесть лет число работающих жителей республики увеличилось на 70 тысяч человек, а безработица сократилась на 30 тысяч.