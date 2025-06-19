Зарплаты в Татарстане выросли до 83 тысяч рублей

Средняя заработная плата в Татарстане с начала года увеличилась на 18,5%, достигнув 83 тысяч рублей. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Клара Тазетдинова. В январе этот показатель составлял 70−78 тысяч рублей.
«Рост заработных плат продолжается, хотя его темпы немного замедлились по сравнению с прошлым годом», — отметила Тазетдинова. Она уточнила, что в государственном секторе доходы остаются ниже среднего уровня, но конкретные цифры не привела.
В республике работают более 2 миллионов человек — Татарстан входит в тройку регионов-лидеров по уровню занятости. При этом спрос на работников значительно превышает предложение: на 45 тысяч вакансий приходится всего 2,8 тысячи безработных.
Наибольшее количество открытых позиций — в промышленности (12,7 тысячи), здравоохранении, образовании и строительстве (по 5 тысяч в каждой отрасли). Особенно востребованы водители, сборщики и медицинские работники. За последние шесть лет число работающих жителей республики увеличилось на 70 тысяч человек, а безработица сократилась на 30 тысяч.