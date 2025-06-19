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Минниханов и гендиректор «Газпром-Медиа» подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

На полях XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Сотрудничество будет направлено на создание и продвижение оригинального и адаптированного аудиовизуального контента, отражающего культуру и идентичность народов Татарстана.

Кроме того, документ предусматривает размещение татарского национального контента на цифровых платформах и сервисах, входящих в экосистему «Газпром-Медиа», а также реализацию совместных проектов в области кино, сериалов, документалистики, анимации, музыкальных и образовательных форматов.

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня в Санкт-Петербурге, он завершится 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

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