Bloomberg: МАГАТЭ «прошляпило» местонахождение обогащенного урана Ирана

Как говорится в статье, теоретически эти запасы должны храниться под надзором МАГАТЭ на подземном объекте в иранском Исфахане. Однако Гросси заявил, что их нынешнее местонахождение установить не удалось, поскольку Тегеран предупредил его, что запасы могут быть перемещены в случае нападения Израиля. По данным Управления научно-технической информации правительства США, иранский высокообогащенный уран может поместиться в 16 цилиндрах высотой 91,4 сантиметра.
«Я не уверен. Во время войны все ядерные объекты закрываются. Никаких инспекций. Никакая нормальная деятельность невозможна», — ответил он на вопрос об иранском уране. По словам главы МАГАТЭ, Иран еще не проинформировал агентство о «специальных мерах», которые он планирует принять для защиты своих запасов от нападения.
МАГАТЭ продолжает мониторинг иранских ядерных объектов с помощью спутниковых снимков и пока не обнаружило никаких признаков того, что Иран пытался вывезти запасы высокообогащенного урана. Это стало бы серьезным нарушением обязательств Ирана по Договору о нераспространении ядерного оружия, отмечает издание.