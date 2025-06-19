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Bloomberg: МАГАТЭ «прошляпило» местонахождение обогащенного урана Ирана

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, в среду признал, что местонахождение иранских 409 килограммов высокообогащенного урана, которых достаточно для производства 10 ядерных боеголовок, сейчас неизвестно, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как говорится в статье, теоретически эти запасы должны храниться под надзором МАГАТЭ на подземном объекте в иранском Исфахане. Однако Гросси заявил, что их нынешнее местонахождение установить не удалось, поскольку Тегеран предупредил его, что запасы могут быть перемещены в случае нападения Израиля. По данным Управления научно-технической информации правительства США, иранский высокообогащенный уран может поместиться в 16 цилиндрах высотой 91,4 сантиметра.

«Я не уверен. Во время войны все ядерные объекты закрываются. Никаких инспекций. Никакая нормальная деятельность невозможна», — ответил он на вопрос об иранском уране. По словам главы МАГАТЭ, Иран еще не проинформировал агентство о «специальных мерах», которые он планирует принять для защиты своих запасов от нападения.

Согласно Bloomberg, комментарии Гросси указывают на одну из основных проблем, связанных с атаками на ядерную инфраструктуру Ирана: мир рискует потерять данные о существующих запасах, которые можно довольно быстро довести до оружейного уровня.

МАГАТЭ продолжает мониторинг иранских ядерных объектов с помощью спутниковых снимков и пока не обнаружило никаких признаков того, что Иран пытался вывезти запасы высокообогащенного урана. Это стало бы серьезным нарушением обязательств Ирана по Договору о нераспространении ядерного оружия, отмечает издание.

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