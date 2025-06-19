Bloomberg: МАГАТЭ «прошляпило» местонахождение обогащенного урана Ирана

Как говорится в статье, теоретически эти запасы должны храниться под надзором МАГАТЭ на подземном объекте в иранском Исфахане. Однако Гросси заявил, что их нынешнее местонахождение установить не удалось, поскольку Тегеран предупредил его, что запасы могут быть перемещены в случае нападения Израиля. По данным Управления научно-технической информации правительства США, иранский высокообогащенный уран может поместиться в 16 цилиндрах высотой 91,4 сантиметра.