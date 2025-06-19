Самые интересные стенды регионов РФ на ПМЭФ-2025. Фотогалерея

Стенд Татарстана стал точкой притяжения для гостей ПЭМФ. На нем представлен инвестиционный, промышленный и инновационный потенциал республики. При оформлении экспозиции использовались народные мотивы. 13 крупных компаний и организаций Татарстана презентуют на ПМЭФ свою продукцию, в том числе самоходный опрыскиватель «Барс» и беспилотный «Камаз».