Самые интересные стенды регионов РФ на ПМЭФ-2025. Фотогалерея

Москва демонстрирует на ПМЭФ-2025 масштабные проекты в сферах экономики, транспорта, промышленности, строительства, культуры. Посетителей выставки притягивает пространство, посвященное 90-летию Московского метрополитена. Многие пользуются возможностью совершить VR-прогулку по Москве будущего и познакомиться с проектом «Молодежь Москвы».
Московская область удивила модернизированной версией советской электронной игры «Ну, погоди!». В игру внесли корректировки: волка заменили на промышленного робота, который ловит не яйца, а товары и продукцию, произведенные в Подмосковье. Чем больше товаров соберет игрок, тем значительнее увеличит объем инвестиционной корзины.
На стенде Челябинской области — роботы-шахматисты. Машины-манипуляторы выпускают на заводе в столице региона. Крышу стенда удерживает гигантский атлант, а на громадном 3D-экране демонстрируются достижения Южного Урала.
Пензенская область приглашает всех желающих испытать специализированный наземный тренажер летчика. Он имитирует работу приборного оборудования самолета и изготовлен полностью из российских комплектующих.
Стенд Татарстана стал точкой притяжения для гостей ПЭМФ. На нем представлен инвестиционный, промышленный и инновационный потенциал республики. При оформлении экспозиции использовались народные мотивы. 13 крупных компаний и организаций Татарстана презентуют на ПМЭФ свою продукцию, в том числе самоходный опрыскиватель «Барс» и беспилотный «Камаз».
Стенд Республики Коми демонстрирует достижения в разных сферах и знакомит с преференциями для инвесторов. В путешествие по красотам региона приглашает «портал» в национальный парк «Югыд ва».
Краснодарский край на форуме в Санкт-Петербурге представлен крупным павильоном, который разделен на несколько функциональных зон, акцент сделан на туристический потенциал региона. Гостей угощают блюдами кубанской кухни, знакомят с товарами региональных производителей — соками, медом, сырами, сладостями.
Стенд Рязанской области посвящен 130-летию Сергея Есенина. Стихи поэта читает директор государственного музея-заповедника автора в Константинове Вячеслав Журавлев. Гостей также завлекают кефиром от «Эковакино», о котором рассказал президент России.
На стенде Владимирской области — изящный местный хрусталь, дымковская керамика. Посетителей выставки и потенциальных инвесторов приглашают на виртуальную экскурсию по храмам региона, а также знакомят с программой празднования 60-летия маршрута «Золотое кольцо России».
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Участники мероприятия — представители из 140 стран.