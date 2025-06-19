Производитель напитков инвестирует в цех в Самаре более миллиарда рублей

Правительство Самарской области заключило соглашение с АО «Эйч энд Эн» в рамках ПМЭФ-2025, его подписали губернатор Вячеслав Федорищев и гендиректор Якуб Закриев. Соглашение предполагает строительство цеха по производству растительных напитков. Его планируют запустить на базе молочного комбината «Самаралакто», предполагаемый объем инвестиций составит более миллиарда рублей. Запустить первую линию панируют в первом полугодии 2026 года.
— Подписанное сегодня соглашение значимо для развития пищевой промышленности региона, — сказал Вячеслав Федорищев и пообещал компании всестороннюю поддержку.
Якуб Закриев отметил, что заключению соглашения предшествовала тщательная совместная работа, и назвал завод в Самаре одним из самых современных по оснащению.
В «Самаралакто», который является филиалом компании, с 2013 года уже вложили более семи миллиардов рублей. Когда новый цех выйдет на полную мощность, объем выпуска готовой продукции вырастет на 23%. А увеличившиеся налоговые отчисления пополнять местный и региональный бюджеты.