Производитель напитков инвестирует в цех в Самаре более миллиарда рублей

В «Самаралакто», который является филиалом компании, с 2013 года уже вложили более семи миллиардов рублей. Когда новый цех выйдет на полную мощность, объем выпуска готовой продукции вырастет на 23%. А увеличившиеся налоговые отчисления пополнять местный и региональный бюджеты.