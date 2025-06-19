Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПМЭФ: на Дону хотят модернизировать систему железнодорожных перевозок

Ростовская область, 19 июня 2025. DON24.RU. В Ростовской области будут развивать инфраструктуру железнодорожного транспорта. Об этом говорилось на встрече врио губернатора Юрия Слюсаря с главой РЖД Олегом Белозеровым на форуме ПМЭФ-2025.

Обсуждалась модернизация системы городских и пригородных железнодорожных перевозок. Отдельно был затронут вопрос реконструкции существующих и строительства новых посадочных платформ в районах активной жилой застройки Ростова-на-Дону, в том числе в ЖК «Красный Аксай» и в левобережной части донской столицы.

На Дону удалось увеличить частоту движения пригородных поездов, запустить новые маршруты: Морозовская — Чернышков, Лихая — Новомихайловская, Ростов — Зимовники. Частично обновлен подвижной состав, отмечалось на встрече.

В ходе переговоров говорилось также о развитии высокоскоростного сообщения по маршруту Москва — Ростов-на-Дону — Адлер.

«Я недавно сам проехал в электричке от Новочеркасска до Ростова. И по пути мы обсудили с руководством СКЖД приоритетные задачи. Задача номер один связана с развитием железнодорожного транспорта в пригородном сообщении и городской электрички в Ростове. В целом нужно использовать потенциал, который есть у РЖД в регионе, для того, чтобы решить транспортные проблемы», — сказал Юрий Слюсарь.