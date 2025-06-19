ПМЭФ: на Дону хотят модернизировать систему железнодорожных перевозок

Обсуждалась модернизация системы городских и пригородных железнодорожных перевозок. Отдельно был затронут вопрос реконструкции существующих и строительства новых посадочных платформ в районах активной жилой застройки Ростова-на-Дону, в том числе в ЖК «Красный Аксай» и в левобережной части донской столицы.
На Дону удалось увеличить частоту движения пригородных поездов, запустить новые маршруты: Морозовская — Чернышков, Лихая — Новомихайловская, Ростов — Зимовники. Частично обновлен подвижной состав, отмечалось на встрече.
В ходе переговоров говорилось также о развитии высокоскоростного сообщения по маршруту Москва — Ростов-на-Дону — Адлер.
«Я недавно сам проехал в электричке от Новочеркасска до Ростова. И по пути мы обсудили с руководством СКЖД приоритетные задачи. Задача номер один связана с развитием железнодорожного транспорта в пригородном сообщении и городской электрички в Ростове. В целом нужно использовать потенциал, который есть у РЖД в регионе, для того, чтобы решить транспортные проблемы», — сказал Юрий Слюсарь.