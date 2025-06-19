ПМЭФ: на Дону хотят модернизировать систему железнодорожных перевозок

«Я недавно сам проехал в электричке от Новочеркасска до Ростова. И по пути мы обсудили с руководством СКЖД приоритетные задачи. Задача номер один связана с развитием железнодорожного транспорта в пригородном сообщении и городской электрички в Ростове. В целом нужно использовать потенциал, который есть у РЖД в регионе, для того, чтобы решить транспортные проблемы», — сказал Юрий Слюсарь.