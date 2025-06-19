В Крыму торговали просроченной молочной и мясной продукцией

В Ленинском районе Крыма торговали просроченной молочной и мясной продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Сотрудники ведомства провели проверку в отношении индивидуального предпринимателя. Он торгует продуктами в Ленино. Оказалось, что при температуре +6 градусов находилась продукция животного происхождения с истекшими сроками годности. Кроме того, 1,2 килограмма аналогичных товаров и вовсе не имели дат изготовления.
Сотрудники Россельхознадзора выдали бизнесмену предписание об устранении нарушений законодательства.
«Факт уничтожения вышеперечисленной продукции подтвержден», — говорится в сообщении.