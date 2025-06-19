Самарский губернатор анонсировал новый завод карбамида в рамках соглашения с ТОАЗом

Правительство Самарской области укрепляет сотрудничество с Тольяттиазотом. В четверг, 19 июня, губернатор Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров химпредприятия Дмитрий Татьянин подписали на полях ПМЭФ-2025 соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию крупных проектов до 2030 года. Общий объем инвестиций превысит 80 млрд рублей. Один из проектов — строительство в регионе производства карбамида мощностью 2500 тонн в сутки.
«Предприятие планирует направить более 80 млрд рублей на развитие производственных мощностей и расширение продуктовой линейки. Благодаря этому оно сможет увеличить мощность производства карбамида на 800 тысяч тонн в год. Также компания реализует новый проект по производству карбамида. Мы со стороны правительства гарантируем всестороннюю поддержку», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Напомним, правительство Самарской области уже несколько лет сотрудничает с тольяттинским химпредприятием. Они совместно реализуют промышленные, финансовые и социальные программы. Заключенное на полях ПМЭФ-2025 соглашение стало дополнительным к тому, что было подписано сторонами в 2022 году. По словам Дмитрия Татьянина, новый документ будет способствовать укреплению и развитию давно сложившихся с властями региона партнерских отношений.