Самарский губернатор анонсировал новый завод карбамида в рамках соглашения с ТОАЗом

Напомним, правительство Самарской области уже несколько лет сотрудничает с тольяттинским химпредприятием. Они совместно реализуют промышленные, финансовые и социальные программы. Заключенное на полях ПМЭФ-2025 соглашение стало дополнительным к тому, что было подписано сторонами в 2022 году. По словам Дмитрия Татьянина, новый документ будет способствовать укреплению и развитию давно сложившихся с властями региона партнерских отношений.