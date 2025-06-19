ВТБ поддержит развитие ОЭЗ и индустриальных парков Самарской области

«Банк ВТБ — наш давний и надежный партнер, и сегодняшнее подписание соглашения с одним из ведущих финансовых институтов страны — это значимый этап в укреплении экономики Самарской области. Наш регион обладает мощным промышленным и научным потенциалом, а особые экономические зоны, такие как ОЭЗ ППТ “Тольятти”, являются ключевыми точками роста. Финансовая поддержка ВТБ позволит реализовать инфраструктурные и инвестиционные проекты, создать новые рабочие места и, что особенно важно, повысить качество жизни наших граждан. Партнерство с банком откроет новые перспективы и для бизнеса», — подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.