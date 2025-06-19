На ПМЭФ-2025 Крым заключил соглашения о строительстве двух новых жилых кварталов

В рамках другого соглашения, также подписанного на полях ПМЭФ-2025, еще один жилой квартал появится в крымской столице на улице Индустриальная, 41. Здесь будет построено 48 940 квадратных метров зданий, из которых 36 тысяч займет жилая недвижимость. Проектом предусматривается, что зеленые зоны в новом микрорайоне будут занимать более девяти тысяч квадратных метров, еще около 700 займет коммерческая недвижимость. Здесь также запланирована разноуровневая застройка девяти — 16-этажными зданиями. В микрорайоне будут деловые, спортивные, общественные зоны, парковки, многочисленные площадки. Объем инвестиций в этот проект превышает 3,9 миллиарда рублей.