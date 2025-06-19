На ПМЭФ-2025 Крым заключил соглашения о строительстве двух новых жилых кварталов

В Бахчисарае новый квартал площадью 300 тысяч квадратных метров появится на улице Мира. Из общей площади застройки жилая недвижимость составит 41 361 квадратный метр. По сути, речь идет о строительстве нового микрорайона города, в котором смогут жить десять тысяч человек.
Здесь планируется строительство среднеэтажных многоквартирных домов, таунхаусов и индивидуального жилья, а также общеобразовательной школы, двух детских садов, торгового центра, магазинов и кафе. Квартал вырастет неподалеку от живописных берегов водохранилища, поэтому строительство предусматривает обустройство набережной с местами отдыха, зелеными зонами и прогулочными дорожками. Район будет иметь всю современную городскую инфраструктуру: офисные и деловые здания, физкультурно-оздоровительный комплекс и прочие блага цивилизации. Объем инвестиций в этот проект составит 8,5 миллиарда рублей.
В рамках другого соглашения, также подписанного на полях ПМЭФ-2025, еще один жилой квартал появится в крымской столице на улице Индустриальная, 41. Здесь будет построено 48 940 квадратных метров зданий, из которых 36 тысяч займет жилая недвижимость. Проектом предусматривается, что зеленые зоны в новом микрорайоне будут занимать более девяти тысяч квадратных метров, еще около 700 займет коммерческая недвижимость. Здесь также запланирована разноуровневая застройка девяти — 16-этажными зданиями. В микрорайоне будут деловые, спортивные, общественные зоны, парковки, многочисленные площадки. Объем инвестиций в этот проект превышает 3,9 миллиарда рублей.
Напомним, накануне Совет министров Крыма подписал с инвесторами четыре меморандума с объемом инвестиций 25,4 миллиарда рублей. В общей сложности регион планирует привлечь на площадке ПМЭФ-2025 около 68 миллиардов рублей инвестиций.