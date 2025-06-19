РЖД и VK договорились о совместном развитии цифровых сервисов

Отмечается, что для развития систем взаимодействия с ФНС будет использована платформа для налогового мониторинга VK Tax Compliance. В том числе будет осуществлена интеграция с АИС «Налог-3». Также РЖД сможет оптимизировать время трансакций в системе АСУ «Экспресс» нового поколения за счет решения класса middleware для ускорения IT-систем и обработки данных Tarantool от VK Tech.