РЖД и VK договорились о совместном развитии цифровых сервисов

Отмечается, что для развития систем взаимодействия с ФНС будет использована платформа для налогового мониторинга VK Tax Compliance. В том числе будет осуществлена интеграция с АИС «Налог-3». Также РЖД сможет оптимизировать время трансакций в системе АСУ «Экспресс» нового поколения за счет решения класса middleware для ускорения IT-систем и обработки данных Tarantool от VK Tech.
Для взаимодействия с пассажирами РЖД может начать использовать «VK Мессенджер» и маркетинговую платформу VK CXhub. Ожидается, что соответствующие сервисы могут быть использованы с целью расширения онлайн-продаж и развития клиентского опыта.
В том числе организации продолжат взаимодействовать в рамках импортозамещения на базе технологических решений VK Tесh по внедрению корпоративной почты VK WorkSpace, хранению данных на базе технологии S3, а также аналитики бизнес-процессов, используя VK Process Mining.
Кроме того, планируется расширить использование образовательных и социальных сервисов VK, интегрировать их в социально-кадровую платформу РЖД.