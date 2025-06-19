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РЖД и VK договорились о совместном развитии цифровых сервисов

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) и платформа VK договорились совместными усилиями развивать цифровые сервисы с целью взаимодействия с пассажирами, Федеральной налоговой службой (ФНС), а также для хранения данных. Соответствующее соглашение 19 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) подписали гендиректор VK Владимир Кириенко и гендиректор — председатель правления РЖД Олег Белозеров.

Отмечается, что для развития систем взаимодействия с ФНС будет использована платформа для налогового мониторинга VK Tax Compliance. В том числе будет осуществлена интеграция с АИС «Налог-3». Также РЖД сможет оптимизировать время трансакций в системе АСУ «Экспресс» нового поколения за счет решения класса middleware для ускорения IT-систем и обработки данных Tarantool от VK Tech.

Для взаимодействия с пассажирами РЖД может начать использовать «VK Мессенджер» и маркетинговую платформу VK CXhub. Ожидается, что соответствующие сервисы могут быть использованы с целью расширения онлайн-продаж и развития клиентского опыта.

В том числе организации продолжат взаимодействовать в рамках импортозамещения на базе технологических решений VK Tесh по внедрению корпоративной почты VK WorkSpace, хранению данных на базе технологии S3, а также аналитики бизнес-процессов, используя VK Process Mining.

Кроме того, планируется расширить использование образовательных и социальных сервисов VK, интегрировать их в социально-кадровую платформу РЖД.

Ранее в этот день Кириенко подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрием Дубыниным. Уточнялось, что оно подразумевает осуществление пользователями цифровой платформы MAX переводов денежных средств через Систему быстрых платежей (СБП).