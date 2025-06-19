Губернатор Омской области Хоценко и ВТБ заключили стратегическое соглашение на ПМЭФ-2025

Стороны акцентировали внимание на уже реализуемых инициативах. Так, в 2024 году при поддержке ВТБ в Марьяновском районе начато строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов крупного рогатого скота. Банк также оказал финансовую поддержку заводу «Омскэлектротех», резиденту ОЭЗ «Авангард», для запуска производственного комплекса по выпуску крепежных изделий и соединительных деталей. Предприятие планирует занять нишу в химической, энергетической и нефтегазовой отраслях.