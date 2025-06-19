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Губернатор Омской области Хоценко и ВТБ заключили стратегическое соглашение на ПМЭФ-2025

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Документ был заключён 19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение предусматривает совместную работу в приоритетных направлениях социально-экономического развития региона. Речь идёт о привлечении инвестиций, поддержке промышленных и аграрных проектов, а также о расширении банковской инфраструктуры и цифровых финансовых сервисов на территории Омской области.

«ВТБ — проверенный временем партнёр Омской области. Активно участвуя в финансировании инвестиционных и инфраструктурных проектов, банк способствует развитию региона. Заключение соглашения о сотрудничестве — это эффективный инструмент нашего взаимодействия в будущем в интересах региона и омичей», — заявил Хоценко.

Стороны акцентировали внимание на уже реализуемых инициативах. Так, в 2024 году при поддержке ВТБ в Марьяновском районе начато строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов крупного рогатого скота. Банк также оказал финансовую поддержку заводу «Омскэлектротех», резиденту ОЭЗ «Авангард», для запуска производственного комплекса по выпуску крепежных изделий и соединительных деталей. Предприятие планирует занять нишу в химической, энергетической и нефтегазовой отраслях.

«Взаимодействие власти, бизнеса и банковского сообщества позволяет эффективно решать приоритетные социальные и инфраструктурные задачи, привлекать необходимое финансирование для развития экономики Омской области. Подписанное соглашение, я уверен, будет содействовать этому процессу», — отметил Бортников.

Сегодня ВТБ обслуживает в регионе свыше 10 тысяч юридических лиц и предпринимателей. Число розничных клиентов превысило 316 тысяч человек, а совокупный объём кредитного портфеля группы в Омской области составил более 117 млрд рублей.