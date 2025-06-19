В Петербурге построят крупный ветеринарный центр для бездомных животных

Основной целью проекта является улучшение ситуации с количеством бесхозных животных в городе путем предоставления необходимых условий для их содержания и оздоровления. Помимо практических мер по уходу за питомцами, инициатива направлена на формирование в обществе осознанного и этичного отношения к животным.