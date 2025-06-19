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В Петербурге построят крупный ветеринарный центр для бездомных животных

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Петербурга и компанией «Барристер». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Петербурга.

Документ предполагает создание комплекса временного содержания и оказания ветеринарных услуг животным, оставшимся без хозяев. Подписание прошло 19 июня и было осуществлено вице-губернатором Петербурга Николаем Линченко и генеральным директором ООО «Барристер» Александром Кадыровым.

Основной целью проекта является улучшение ситуации с количеством бесхозных животных в городе путем предоставления необходимых условий для их содержания и оздоровления. Помимо практических мер по уходу за питомцами, инициатива направлена на формирование в обществе осознанного и этичного отношения к животным.