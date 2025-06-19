Почему экономика РФ оказалась на грани рецессии и что будет, если она случится

— Получилось так, что все занято, людей и станков свободных нет, деньги продолжают поступать — начинают расти цены. И это постепенно приводит к тому, что экономика фактически скатывается в рецессию. То есть она начинает замедляться, потому что такие высокие цены, высокие зарплаты и издержки многим компаниям не под силу, — рассказал эксперт.