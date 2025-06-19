Почему экономика РФ оказалась на грани рецессии и что будет, если она случится

Российская экономика находится на грани рецессии, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Такой вывод он сделал исходя из «текущих ощущений» бизнеса и его индикаторов. Что такое рецессия в экономике, какие меры могут быть предприняты, чтобы ее избежать, и какие существуют перспективы, выясняла «Вечерняя Москва».
Что такое рецессия.
Общее понятие рецессии подразумевает состояние экономики, характеризующееся ее устойчивым снижением (более шести месяцев), спадом деловой активности, умеренным снижением производства и основных финансовых показателей компаний. Она затрагивает все области экономики. Рецессия проявляется снижением валового внутреннего продукта (ВВП), объемов производства, инвестиций, повышением безработицы и сокращением реальных доходов населения.
Современная экономическая теория подразумевает цикличное функционирование рыночной экономики. В каждом из циклов есть четыре фазы, из которых рецессия является третьей по очередности:
подъем — ускорение производства, значительное увеличение ВВП, рост доходов и инфляции;пик — снижение безработицы, рост потребительского спроса, усиление инфляции, ужесточение денежно-кредитной политики, удорожание кредитов, сокращение продаж;спад (или рецессия) — снижение доходов бизнеса, снижение динамики экономической активности, сокращение инфляции, рост безработицы;дно — пик безработицы, сокращение производственных мощностей, смягчение денежно-кредитной политики, низкий уровень продаж, сокращение запасов продукции.
Начиная с 2022 года в современной экономике эксперты предполагают, что рецессия может случиться в Соединенных Штатах, а также в странах Евросоюза. Однако этого не произошло до сих пор.
Почему экономика оказалась на грани рецессии.
Экономист Николай Кульбака объяснил, что у приближения России к грани рецессии есть сразу несколько причин.
Первая: из-за высокого объема бюджетных расходов на протяжении нескольких лет произошел рост занятости в экономике и рост использования имеющихся ресурсов — станков, оборудования и так далее.
— Получилось так, что все занято, людей и станков свободных нет, деньги продолжают поступать — начинают расти цены. И это постепенно приводит к тому, что экономика фактически скатывается в рецессию. То есть она начинает замедляться, потому что такие высокие цены, высокие зарплаты и издержки многим компаниям не под силу, — рассказал эксперт.
Какие продукты скоро подешевеют.
Кроме того, на протяжении нескольких лет в России идет сокращение численности трудоспособного населения.
По мнению специалиста, это будет продолжаться еще не менее пяти-шести лет.
— Людей будет не хватать. И это будет вызывать снижение объемов производства. Чтобы этого не произошло, нужны новые технологии. Но внутри страны им взяться неоткуда, потому что, как правило, все технологии для такой страны, как Россия, приходят из-за рубежа. С новыми станками, оборудованием, зарубежными инвестициями и так далее, — считает собеседник «ВМ».
Что будет, если рецессия случится.
Если рецессия все же случится, но на небольшой период времени, то этот процесс не будет проблематичным, заверил экономист. Через этот этап проходят многие крупные и развитые страны — в среднем раз в 10−15 лет.
— Проблема российской рецессии заключается в следующем: чтобы ее обратить, нужны новые технологии, которые позволяют повышать производительность труда. Потому что у нас реально сокращается численность рабочей силы. Значит, для того чтобы росло производство, надо, чтобы росла производительность труда, — объяснил Кульбака.
Рост тарифов: сколько придется платить за электроэнергию с 1 июля 2025 года.
Для роста производительности труда нужно закупать новые станки, но в России их сейчас никто не продает. Поэтому до тех пор, пока будут ограничены торговля с другими странами и получение технологий от них, проблема выхода из рецессии будет сохраняться, отметил эксперт.
— Что касается дальнейших прогнозов, то подъему экономики сейчас взяться неоткуда. Поэтому в лучшем случае Россию ждет топтание на одном месте. До тех пор, пока будут действовать санкции, пока будет закрыта торговля с Европой, примерно так все и будет продолжаться, — заключил Кульбака.
В начале июня Центробанк России принял решение о понижении ключевой ставки до 20 процентов. Это произошло впервые за три года. Ранее ее размер составлял 21 процент. Какими могут быть последствия снижения ставки для россиян, выясняла «Вечерняя Москва».