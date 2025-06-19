На ПЭМФ-2025 договорились создать в Омской области центр ИТ-образования

Одним из направлений сотрудничества станет создание центра цифровых технологий «Школа 21», который даст возможность каждому совершеннолетнему гражданину бесплатно получить востребованную профессию.
Банк и компания совместно с омскими альма-матер возьмут на себя разработку новых программ в сфере искусственного интеллекта и роботизации. Правительство региона продолжит развитие образовательной инфраструктуры.
Совместно с ОНПЗ власти уже поддержали заявку Омского промышленно-экономического колледжа в федеральном проекте «Профессионалитет». Компания гарантирует студентам стажировку и трудоустройство в дочерние предприятия. В свою очередь колледж получит государственный грант в размере 100 миллионов рублей на создание регионального центра по подготовке специалистов рабочих профессий.
«Сегодня Омская область является одним из ключевых центров высокотехнологичной промышленности России. Здесь формируется современный инновационный кластер, который не только обеспечивает регион рабочими местами, но и становится настоящей кузницей кадров для всей страны. Новая инициатива позволит Омску занять достойное место на карте ИТ-образования России», — считает губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Промышленники заинтересованы в развитии научного и кадрового потенциала региона.
«Создание центра IT-образования, которое востребовано у молодежи, поможет в решении важной задачи по подготовке нового поколения специалистов. Мы рады, что нашим партнером в этом проекте выступает банк — один из лидеров российской экономики, имеющий опыт по созданию эффективных образовательных программ. Уверен, что вместе мы сможем выстроить в регионе качественную систему подготовки молодых IT-специалистов. Надеюсь, что многие из них в дальнейшем найдут себя в нефтегазовой отрасли», — полагает председатель правления компании Александр Дюков.
В последние годы подготовка специалистов нового поколения является приоритетом в кадровой политике омских нефтепереработчиков.
«Важно дать молодежи возможность развиваться в родном регионе. Для этого мы системно работаем с образовательными учреждениями, поддерживаем грантами инициативы омичей. В прошлом году в рамках программы “Родные города” поддержали “IT-лабораторию”. В этом году совместно с правительством региона открываем центр подготовки рабочих специальностей. Мы заинтересованы в амбициозных профессионалах. И готовы обеспечить им комфортные условия труда и достойную зарплату», — сообщил генеральный директор предприятия Олег Белявский.