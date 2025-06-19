На ПЭМФ-2025 договорились создать в Омской области центр ИТ-образования

«Создание центра IT-образования, которое востребовано у молодежи, поможет в решении важной задачи по подготовке нового поколения специалистов. Мы рады, что нашим партнером в этом проекте выступает банк — один из лидеров российской экономики, имеющий опыт по созданию эффективных образовательных программ. Уверен, что вместе мы сможем выстроить в регионе качественную систему подготовки молодых IT-специалистов. Надеюсь, что многие из них в дальнейшем найдут себя в нефтегазовой отрасли», — полагает председатель правления компании Александр Дюков.