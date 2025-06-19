Договорились на ПМЭФ-2025: «Т Плюс» вложится в безопасность теплосетей в Самаре

На Петербургском международном экономическом форуме принято решение, которое может изменить подход к обеспечению промышленной безопасности на российских энергообъектах.
Генеральный директор компании «Т Плюс» Павел Сниккарс и руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий договорились о внедрении экспериментальной системы дистанционного контроля на объектах теплоэнергетики в Самарской области.
Эта система станет настоящим прорывом в мониторинге состояния оборудования и процессов.
В рамках проекта, реализуемого по постановлению Правительства РФ, данные с энергетических станций Самарского филиала «Т Плюс» будут автоматически передаваться в информационные ресурсы Ростехнадзора.
Это позволит отслеживать: текущее состояние технологических процессов, информацию об авариях и инцидентах, возможные риски повреждений в сетях.
Цель эксперимента — протестировать риск-ориентированный подход к контролю промышленной безопасности и выявить эффективность новых цифровых решений.
В процессе будут разработаны организационные, методические и технические основы для дальнейшего применения такой системы на других объектах страны.
Это не просто инновационный проект — это шаг к более безопасному и технологичному будущему отечественной энергетики.
Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!