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Договорились на ПМЭФ-2025: «Т Плюс» вложится в безопасность теплосетей в Самаре

На Петербургском международном экономическом форуме принято решение, которое может изменить подход к обеспечению промышленной безопасности на российских энергообъектах.

Источник: МК.RU Самара

На Петербургском международном экономическом форуме принято решение, которое может изменить подход к обеспечению промышленной безопасности на российских энергообъектах.

Генеральный директор компании «Т Плюс» Павел Сниккарс и руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий договорились о внедрении экспериментальной системы дистанционного контроля на объектах теплоэнергетики в Самарской области.

Эта система станет настоящим прорывом в мониторинге состояния оборудования и процессов.

В рамках проекта, реализуемого по постановлению Правительства РФ, данные с энергетических станций Самарского филиала «Т Плюс» будут автоматически передаваться в информационные ресурсы Ростехнадзора.

Это позволит отслеживать: текущее состояние технологических процессов, информацию об авариях и инцидентах, возможные риски повреждений в сетях.

Цель эксперимента — протестировать риск-ориентированный подход к контролю промышленной безопасности и выявить эффективность новых цифровых решений.

В процессе будут разработаны организационные, методические и технические основы для дальнейшего применения такой системы на других объектах страны.

Это не просто инновационный проект — это шаг к более безопасному и технологичному будущему отечественной энергетики.

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