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Морской порт в Севастополе реконструируют

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. Соглашение по реконструкции морского порта в Севастополе подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Вместе с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Владимировичем Тарасенко, генеральным директором “Росморпорт” Сергеем Владимировичем Пылиным и инвестором, компанией “Авал”, которая уже работает на Северной стороне, будем реализовывать инвестиционный проект по развитию морского порта в бухте Камышовой», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, реализация займет несколько лет. На первом этапе инвестор вложит около двух миллиардов в полное обновление инфраструктуры, создаст площадки для современных технологических решений, чтобы Севастополь снова стал полноценным действующим портом.

«Как только будут сняты санкционные ограничения, порт заработает в полную силу, но уже сейчас, по оценкам коллег, есть перспективы для того, чтобы начинать работу», — сообщил губернатор.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве двух субъектов в ряде отраслей.

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