Минтруд: На каждого безработного татарстанца приходится 16 вакансий

«Ситуация на рынке труда Татарстана характеризуется высоким спросом на рабочую силу и низким предложением. С 2019 года в республике растет число рабочей силы, сейчас мы говорим о 41 тыс. человек. Рост происходит за счет роста занятости населения. С 2019 года численность занятых выросла более чем на 70 тыс. человек, а безработица сократилась на 30 тыс. человек, 40 тыс. человек вышли на активный рынок труда», — рассказала она.