Волгоградская область подписала новое соглашение на полях ПМЭФ-2025

В рамках ПМЭФ обсуждались вопросы здравоохранения, включая обслуживание высокотехнологичного оборудования, поставленного в региональные медучреждения, а также реализацию дорожных проектов, таких как строительство моста на остров Сарпинский. Эти темы были предметом встреч с компаниями «Филипс» и «АВТОБАН». Также обсуждалось создание новых социальных и спортивных объектов с участием «Инфратех Концессии».