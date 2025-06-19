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Волгоградская область подписала новое соглашение на полях ПМЭФ-2025

Регион заключил соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Синергия», оно будет направлено на развитие среднего, высшего и дополнительного образования, профориентацию подростков, подготовку кадров, включая цифровые специальности, а также обучение ветеранов СВО и их семей.

Кроме того, планируется сотрудничество в сфере предпринимательства, туризма, при проведении молодежных и спортивных мероприятий.

В рамках ПМЭФ обсуждались вопросы здравоохранения, включая обслуживание высокотехнологичного оборудования, поставленного в региональные медучреждения, а также реализацию дорожных проектов, таких как строительство моста на остров Сарпинский. Эти темы были предметом встреч с компаниями «Филипс» и «АВТОБАН». Также обсуждалось создание новых социальных и спортивных объектов с участием «Инфратех Концессии».

Перспективы международного сотрудничества Волгоградской области рассматривались на встрече с президентом «Индийского бизнес-альянса». Агентство инвестиционного развития региона подписало соглашения о межрегиональном сотрудничестве с партнерами из Бурятии, Рязанской и Тюменской областей, а также с AIM Congress из ОАЭ.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Анна Чернова возглавила экспертную площадку НААИР.Pilots, ориентированную на улучшение работы инвестиционных агентств и инвестиционного климата. Волгоградская область одной из первых внедряет региональный инвестиционный стандарт и механизм обратной связи для бизнеса.

Заместитель губернатора Анна Писемская отметила, что подписано четыре ключевых соглашения, которые будут способствовать развитию промышленности, особой экономической зоны «Химпром» и модернизации энергетики, а также укреплению межрегионального сотрудничества. В планах также реализация проектов в социальной и инфраструктурной сферах, включая строительство моста, школ, спортивных комплексов и диджитал-центров.

Ранее губернатор Андрей Бочаров подчеркнул, что участие в форуме позволит скорректировать планы социально-экономического развития региона и определить участие в федеральных проектах.