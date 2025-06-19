Губернатор Омская области Хоценко и ГК «Эталон» заключили стратегические соглашения на ПМЭФ-2025

Переговоры, в которых также участвовал зампред Общества «Динамо» Василий Кубаев, завершились договоренностями о реализации в регионе масштабных инвестиционных проектов.
Ключевым направлением сотрудничества станет создание в Омске флагманской общеобразовательной организации в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Проект включает строительство современной школы с интернатом на восемьсот мест с передовой учебной инфраструктурой. Она будет ориентирована на подготовку кадров в научно-технологической и гуманитарной сферах.
Губернатор Виталий Хоценко отметил, что совместно с «Эталоном» планируется создать первую в Сибири школу такого уровня в период с 2027 по 2030 год. Он подчеркнул, что благодаря поддержке президента России на строительство этой передовой школы планируется привлечь свыше 5 миллиардов рублей из различных источников финансирования.
Отдельное внимание в рамках сотрудничества уделено разработке проекта межвузовского кампуса в Омской области. Кампус, рассчитанный на десятки тысяч студентов, объединит образовательные, научные, жилые и досуговые пространства. По словам главы региона, общий объём привлекаемых инвестиций в регион в рамках этого проекта превысит 150 миллиардов рублей, из которых сорок миллиардов рублей планируется направить непосредственно на объекты кампуса. Хоценко заявил, что создание кампуса и формирование университетской среды международного уровня позволит решить проблему нехватки высококвалифицированных кадров внутри региона.
Кроме того, было заключено трёхстороннее соглашение между правительством Омской области, ГК «Эталон» и Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо». Документ предусматривает сотрудничество в строительстве современных объектов спортивной инфраструктуры.
Виталий Хоценко сообщил, что в рамках соглашения стороны намерены работать над созданием комфортной и современной спортивной инфраструктуры, при этом объём возможных инвестиций может составить более 20 миллиардов рублей. Он также добавил, что реализация первого этапа проекта по плану начнётся уже в текущем году.
Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства региона, реализация подписанных соглашений — это важный шаг в социально-экономическом развитии Омской области, который позволит создать современные условия для жизни, образования и профессионального роста молодёжи региона.
Ранее «МК в Омске» сообщал о том, что в первый день ПМЭФ-2025 губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл переговоры с гендиректором ГК «ПРОДО» Вадимом Долговым. По итогам встречи были заключены инвестиционные соглашения на сумму свыше 4,5 миллиарда рублей.