Губернатор Омская области Хоценко и ГК «Эталон» заключили стратегические соглашения на ПМЭФ-2025

Виталий Хоценко сообщил, что в рамках соглашения стороны намерены работать над созданием комфортной и современной спортивной инфраструктуры, при этом объём возможных инвестиций может составить более 20 миллиардов рублей. Он также добавил, что реализация первого этапа проекта по плану начнётся уже в текущем году.