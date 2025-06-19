Смольный заключил четыре природоохранных соглашения на ПМЭФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов, представители ППК «Российский экологический оператор» и природоохранных компаний подписали четыре соглашения на ПМЭФ. Они станут основной для перехода к экономике замкнутого цикла.
— Все соглашения имеют стратегическое значение. Они направлены на обеспечение экологического благополучия в Петербурге, развитие системы переработки отходов, — передает слова Беглова пресс-служба Смольного.
Ключевым станет строительство комплекса «Новоселки» мощностью 600 тысяч тонн ТКО в год. Он будет перерабатывать органические отходы в техногрунт и выпускать альтернативное топливо. Помимо этого, в городе появятся новые предприятия по утилизации электронных отходов и переработке пластиков — завод сможет принимать до 20 тысяч тонн ПЭТ-бутылок ежегодно.
Общий объем инвестиций составит около 22 млрд рублей. Проекты позволят сократить захоронение мусора, повысить долю вторичной переработки и снизить нагрузку на природу. Власти рассчитывают, что соглашения улучшат экологическую обстановку и повысят качество жизни горожан.