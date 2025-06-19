Смольный заключил четыре природоохранных соглашения на ПМЭФ

Ключевым станет строительство комплекса «Новоселки» мощностью 600 тысяч тонн ТКО в год. Он будет перерабатывать органические отходы в техногрунт и выпускать альтернативное топливо. Помимо этого, в городе появятся новые предприятия по утилизации электронных отходов и переработке пластиков — завод сможет принимать до 20 тысяч тонн ПЭТ-бутылок ежегодно.