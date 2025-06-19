Омская «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области, был произведен запуск ракеты-носителя «Ангара-А5», относящейся к тяжелому классу. На борту ракеты находились космические аппараты.
В официальном заявлении говорится, что 19 июня 2025 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах российского оборонного ведомства успешно стартовала ракета-носитель «Ангара-А5», несущая на себе космические аппараты.
Указанный запуск стал десятым в истории ракет семейства «Ангара». Начиная с 2014 года, с космодрома Плесецк было осуществлено пять запусков ракет легкого класса «Ангара-1.2» и три запуска тяжелой версии «Ангара-А5».