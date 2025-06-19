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Нацбанк Молдовы сохранит базовую ставку на уровне 6,5%

Нацбанк Молдовы провел очередное заседание по вопросам кредитно-денежной политики.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы на своем очередном заседании принял решение сохранить базисную ставку на уровне 6,5% годовых, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики.

Так, ставки по кредитам овернайт (8,5% годовых), по операциям РЕПО (6,75% годовых) и по депозитам овернайт (4,5% годовых) остаются неизменными.

Отмечается, что с помощью этой меры НБМ стремится закрепить инфляционные ожидания и вернуть инфляцию в среднесрочный целевой диапазон в 5%.

«Решение было принято в контексте сдерживания инфляции, подкрепленной предыдущими ограничительными мерами и спросом ниже потенциального. Согласно прогнозу НБМ, инфляция продолжит снижаться до конца 2025 года», — отмечает НБМ.

В мае годовая инфляция выросла до 7,9%, что выше верхней границы целевого диапазона. Такая динамика была обусловлена ​​в основном ростом цен на продукты питания, частично компенсированным снижением цен на топливо и регулируемых тарифов.

Напомним, в начале февраля текущего года Нацбанк Молдовы повысил базовую ставку на 0,9 процентных пункта, до 6,5%. Это произошло менее чем через месяц после предыдущего ее повышения на два процентных пункта, что, по мнению экспертов, привело к росту стоимости кредитов в стране.