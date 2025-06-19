Нацбанк Молдовы сохранит базовую ставку на уровне 6,5%

Напомним, в начале февраля текущего года Нацбанк Молдовы повысил базовую ставку на 0,9 процентных пункта, до 6,5%. Это произошло менее чем через месяц после предыдущего ее повышения на два процентных пункта, что, по мнению экспертов, привело к росту стоимости кредитов в стране.