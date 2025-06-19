Средняя цена на бензин в Пермском крае вновь выросла на четыре копейки

Росстат сообщил о средних ценах на нефтепродукты с 10 по 16 июня. На автозаправках Пермского средняя цена на бензин продолжила небольшой рост. Она подросла на те же четыре копейки, что и неделю назад. Теперь бензин в среднем стоит 59,27 ₽