Средняя цена на бензин в Пермском крае вновь выросла на четыре копейки

Росстат сообщил о средних ценах на нефтепродукты с 10 по 16 июня. На автозаправках Пермского средняя цена на бензин продолжила небольшой рост. Она подросла на те же четыре копейки, что и неделю назад. Теперь бензин в среднем стоит 59,27 ₽
Средняя цена на бензин марки АИ-92 выросла на 3 коп. до 56,32 ₽, на марку АИ-95 — 4 коп. до 61,23 ₽ Наибольший скачок цены продемонстрировал бензин АИ-98 — 23 коп. до 85,52 ₽ Стоимость дизельного топлива не растет уже месяц, начиная с 13 мая, и держится на отметке 71,85 ₽ за литр.
В Приволжском округе заправить автомобиль бензином можно по средней цене 58,16 ₽ (+10 коп.), «дизелем» — 68,34 ₽ (+2 коп.). Самый дорогой бензин в Приволжье остается на заправках Нижегородской обл. — 59,67 ₽ (+7 коп.), дизельное топливо — в Пермском крае.
Средняя стоимость бензина в России за неделю выросла на 6 коп. и достигла 60 ₽ ровно, дизельного топлива снизилась на 1 коп. до 71,43 ₽ за литр.