Москвичи смогут заказать именную «Тройку» с индивидуальным дизайном онлайн

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, новый сервис позволяет создать уникальный дизайн карты всего за несколько минут, не выходя из дома.
Для заказа достаточно заполнить онлайн-заявку, указав ФИО, загрузив фотографию и выбрав один из 15 вариантов оформления. Стоимость персонализированной карты составляет 500 рублей, а срок изготовления — до 15 рабочих дней. Готовую карту можно будет получить в любом удобном месте — на одной из 30 стоек «Живое общение» в московском метро.
«Тройка» с индивидуальным дизайном — это не только удобный транспортный аксессуар, но и стильный элемент повседневного использования. Карты производятся на известном зеленоградском заводе «Микрон», что гарантирует их высокое качество и надежность.
Подробнее с правилами оформления и использования карты можно ознакомиться здесь.