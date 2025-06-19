Москвичи смогут заказать именную «Тройку» с индивидуальным дизайном онлайн

Для заказа достаточно заполнить онлайн-заявку, указав ФИО, загрузив фотографию и выбрав один из 15 вариантов оформления. Стоимость персонализированной карты составляет 500 рублей, а срок изготовления — до 15 рабочих дней. Готовую карту можно будет получить в любом удобном месте — на одной из 30 стоек «Живое общение» в московском метро.