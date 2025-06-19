У стадиона «Самара Арена» построят современный гостиничный комплекс

«Для региона это шаг в развитии современной городской инфраструктуры, улучшении качества жизни людей и повышении инвестиционной и туристической привлекательностей. Мы уверены, что наше сотрудничество станет примером успешного партнерства, приведет к устойчивому развитию территории и росту экономики», — сказал руководитель области.