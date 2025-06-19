У стадиона «Самара Арена» построят современный гостиничный комплекс

В Самаре у стадиона «Солидарность Арена» появится многофункциональный гостиничный комплекс с апартаментами и офисами. Соглашение о его строительстве подписал на ПМЭФ-2025 губернатор Вячеслав Федорищев с федеральным инвестором.
«Для региона это шаг в развитии современной городской инфраструктуры, улучшении качества жизни людей и повышении инвестиционной и туристической привлекательностей. Мы уверены, что наше сотрудничество станет примером успешного партнерства, приведет к устойчивому развитию территории и росту экономики», — сказал руководитель области.
Площадь современного многофункционального комплекса превысит 100 тысяч кв. м, а объем инвестиций достигнет 21 млрд рублей. Завершить проект планируется до 2032 года. Ожидается, что комплекс объединит функциональность отеля с преимуществами апартаментов длительного проживания.