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У стадиона «Самара Арена» построят современный гостиничный комплекс

Губернатор Самарской области подписал соглашение о строительстве гостиничного комплекса с офисами.

Источник: правительство Самарской области

В Самаре у стадиона «Солидарность Арена» появится многофункциональный гостиничный комплекс с апартаментами и офисами. Соглашение о его строительстве подписал на ПМЭФ-2025 губернатор Вячеслав Федорищев с федеральным инвестором.

«Для региона это шаг в развитии современной городской инфраструктуры, улучшении качества жизни людей и повышении инвестиционной и туристической привлекательностей. Мы уверены, что наше сотрудничество станет примером успешного партнерства, приведет к устойчивому развитию территории и росту экономики», — сказал руководитель области.

Площадь современного многофункционального комплекса превысит 100 тысяч кв. м, а объем инвестиций достигнет 21 млрд рублей. Завершить проект планируется до 2032 года. Ожидается, что комплекс объединит функциональность отеля с преимуществами апартаментов длительного проживания.